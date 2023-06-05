وفاة 3 أشخاص في حريق شقة بحي “عدل” بأولاد فايت

لقي ثلاثة (03) أشخاص حتفهم ، صبيحة اليوم الإثنين، جراء نشوب حريق على مستوى شقة بحي “عدل” ببلدية أولاد فايت بالعاصمة.

وحسب بيان الحماية المدنية، تلقت المصالح اتصالا هاتفيا عبر الرقم 1021. في حدود الساعة 4 سا و08د. يفيد بنشوب حريق على مستوى شقة بحي 1500 عدل عمارة F6 الطابق التاسع ببلدية أولادفايت غرب العاصمة.

كما أكدت الحماية المدنية أن الحادث أسفر عن وفاة ثلاث أشخاص. ويتعلق الأمر برجل في الستينات وامراة في تبلغ من العمر 40 سنة. تعرضا للاختناق وامرأة أخرى في الخمسينات تفحمت جثتها بالكامل.

وأوضح البيان أنه تم تسخير 6 شاحنات إطفاء، شاحنة سُلم ميكانيكية و3 سيارات إسعاف. وتم منع انتشار الحريق لباقي الشقق.

عملية البحث عن ضحايا آخرين داخل الشقة متواصلة. فيما تبقى أسباب الحادث مجهولة لحد الساعة.