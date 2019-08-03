وفاة 3 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة، في 3 حوادث مرور، سجلت عبر مناطق متفرقة من الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة لمصالح الحمايـة المدنية، اليوم السبت، قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 72 حريقا.

منها 14 حريق غابات، و14 حريق أدغال، 21 حريق أحراش، و6 حريق محاصيل.

وتسببت هذه الحرائق في خسائر مقدرة بـ193 هكتار مساحة غابية، 256 هكتار مساحة أدغال، 2 هكتار قمح، و226 مساحة أحراش وحشائش.

بالإضافة إلى 3440 حزمة تبن، و7578 شجرة مثمرة، و200 نخلة.

وفي إطار جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام، تدخلت مصالح الحماية المدنية التابعة لمستغانم، لانتشال، جثتي شخصين توفيا غرقا بشاطئ البحر.

وفي نفس السياق، تدخل عناصر الحماية المدنية، على إثر وفاة مراهقين غرقا ببرك مائية، بكل من تيارت والمسيلة.