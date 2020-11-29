وفاة 3 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية 2410 تدخل في عدة مناطق من الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، على إثر عدة حوادث، خلفت وفاة 3 أشخاص.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، شملت هذه التدخلات، مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، بـ128 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات.

وخلفت هذه الحوادث وفاة 3 أشخاص و إصابة 160 أخر بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

وتم إسعاف الجرحى في مكان الحوادث، ثم تحويلهم إلى المستشفيات المحلية من قبل الحماية المدنية.

كما قامت مصالحنا بتقديم الإسعافات الأولية لـ15 شخص مختنقين على إثر استنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون co المنبعث من أجهزة التدفئة داخل مسكنهم في كل من باتنة والمدية وتيبازة.

وتم التكفل بالضحايا في عين المكان، وتحويلهم في حالة مقبولة إلى المستشفيات من قبل عناصر الحماية المدنية.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل إطفاء حريقين، بكل من ولاية تمنراست وسكيكدة، دون تسجيل اي خسائر بشرية.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ59 عملية تحسيسية عبر 14 ولاية.

بالإضافة إلى القيام بـ87 عملية تعقيم عبر 18 ولاية، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 338 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، و83 سيارة إسعاف و55 شاحنة.