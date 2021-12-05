وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بالغاز في المسيلة

توفي اليوم الأحد، 3 أشخاص اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون في المسيلة.

وحسب مصادر النهار، فإن الضحايا الثلاثة عُثر عليهم جثثا هامدة في منزلهم العائلي بجبل مساعد.

ويتعلق الأمر بكل من الأب الذي يعمل مؤذنا بمسجد الفتح، وزوجته المعلمة وابنتيهما.

هذا وقد تم نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الملح.

توفي شيخ يبلغ من العمر 70 سنة، إختناقا بالغاز المنبعث من طابونة، في أول حالة وفاة بالقاتل الصامت في البويرة هذا الموسم.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، وقع الحادث داخل منزل الضحية، الكائن ببلدية صحاريج. أين تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية أمشدالة.

وتم تحويل جثة الضحية، إلى المركز الصحي، على الساعة 09:55 من صبيحة اليوم الأحد.

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وفاة شخصين إختناقا بالغاز وإنقاذ 38 آخرين خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 2472 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن على إثر مكالمات الإستغـاثة. شملت حوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق، والأجهزة الأمنية.

حيث قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 15 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين. تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي. كما قامت بـ 06 عملية تعقيم عبر المنشأة و الهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

كما سجلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة 116 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات. خلفت هذه الحوادث وفاة 05 اشخاص وإصابة 149 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في باقي حوادث المرور. كما تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المستشفيات المحلية.

وتمكنت مصالح الحماية المدنية من إسعاف وإنقاذ 38 أشخاص يعانون من صعوبات وضيق في التنفس جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون. المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات الماء عبر عدة ولايات من التراب الوطني.

تم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا في عين المكان ونقلهم الى المستشفيات المحلية من قبل عناصر الحماية المدنية. كما أسفرت عن وفاة شخصين اثر استنشاقهم لغاز المدينة خلال نفس الفترة.

وبولاية تبسة توفي شخص يبلغ من العمر 45 سنة متوفي مختنق بغاز المدينة داخل مسكنه بحي الملعب بلدية بكارية. وبولاية بجاية توفي شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 52 سنة مختنق بغاز المدينة بمسكنه بحي ادراكن بلدية تيمزريت.

و من جهة أخرى، تدخلت مصالح الحماية من أجل إخماد 03 حرائق حضرية ومختلفة، بكل من ولايات تمنراست، المسيلة والبويرة . خلفت هذه الحرائق شخصين لهم بداية اختناق بالدخان بولاية المسيلة. وشخص يعاني بصعوبة في التنفس اثر استنشاقه الدخان بولاية البويرة ، تم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا في المكان.

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