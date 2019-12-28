وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة بسبب تسمم غذائي بالجلفة

تعرّضت عائلة متكونة من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 40 و 60 سنة، بمنزلهم العائلي بحي الوئام بمدينة الجلفة، مساء أمس، إلى تسمّم غذائي حاد إثر تناولهم دجاج فاسد.

وتعرّضت العائلة للتقيؤ والإسهال الحاد وارتفاع درجة حرارة أجسامهم، مما استدعى نقلهم إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى عاصمة الولاية لتلقي الإسعافات الأولية.

وتوفيت عجوز في السيتينات من عمرها رفقة ابنتها الأربعينية، والزوج الذي هو الآخر لفظ أنفاسه الأخير بذات المستشفى.

وحسب مصدر طبي، فإن نوعية الوجبة الذي تناولته ذات العائلة، مكونة من كبد دجاج فاسد بالفريت، لم يكن صالحا للإستهلاك.

وتم فتح تحقيق في هذا الأمر، حول سبب وفاة هذه العائلة.