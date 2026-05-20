وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة تسمما بالغاز في أم البواقي

تدخلت إسعافات الحماية المدنية، على الساعة 12 سا 50 دقيقة من أجل إسعاف ونقل عائلة تعرضت للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة داخل المنزل ، بالمكان المسمى حي الشروق، بلدية ودائرة ام البواقي.

ويتمثل الضحايا المتسممين بالغاز في الأب والأم بالعقد الخامس من العمر. والإبن يبلغ العمر 13 سنة بعد إتمام الإجراءات القانونية تم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

