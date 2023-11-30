وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر في حريق شقة ببجاية

لقي ثلاثة أفراد من عائلة واحدة حتفهم في حريق شب بشقة بعمارة وسط مدينة سوق الإثنين.

وخلف الحادث الذي وقع مغرب اليوم الخميس إصابة فتاة تبلغ من العمر 21 سنة من بين أفراد عائلة الضحايا المتوفين “بطوش”أصيبت بحروق من الدرجة الثالثة اين تم نقلها الى مستشفى المدينة فيما عملت النهار عن أجراءات تحويل الفتاة المصابة الى عيادة الحروق بالدويرة. يذكر أن الضحايا هم رب العائلة 67 سنة و زوجته 53 سنة إضافة الى أبنهم البالغ من العمر 25 سنة جميعهم توفيو إحتراقا داخل الشقة من ستة طوابق. هذا و قد تدخل أعوان الحماية المدنية لإنتشال الضحايا و نقل المصابين الى المصالح الإستشفائية