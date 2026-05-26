إعــــلانات
أخبار الجزائر

وفاة 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث مروع بإليزي

بقلم نادية بن طاهر
وفاة 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث مروع بإليزي
  • 188
  • 0

توفي 3 أشخاص، وجرح 11 آخرين، في حادث مرور مروع وقع اليوم الثلاثاء، بالطريق الوطني رقم 03، ببلدية ودائرة إليزي.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في إنحراف وانقلاب سيارة نفعية.

وخلّف الحادث وفاة 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين، من بينهم 6 في حالة صدمة. حيث تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المؤسسة الاستشفائية المحلية.

فيما تم تحويل الضحايا المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث، حسب ذات البيان.
»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/jnQ0l
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر