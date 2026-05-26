وفاة 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث مروع بإليزي

توفي 3 أشخاص، وجرح 11 آخرين، في حادث مرور مروع وقع اليوم الثلاثاء، بالطريق الوطني رقم 03، ببلدية ودائرة إليزي.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في إنحراف وانقلاب سيارة نفعية.

وخلّف الحادث وفاة 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين، من بينهم 6 في حالة صدمة. حيث تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المؤسسة الاستشفائية المحلية.

فيما تم تحويل الضحايا المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث، حسب ذات البيان.

