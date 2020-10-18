وفاة 3 أشخاص وإصابة 131 آخرين في حوادث المرور خلال يوم

توفي 3 أشخاص، وأصيب 131 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حوادث المرور، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأحد، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، بـ113 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات.

وخلفت هذه الحوادث، إصابة 131 شخص بجروح مختلفة، ووفاة 3 أشخاص.

وتم إسعاف الجرحى في مكان الحوادث، ثم تحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

هذا وقام أعوان الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بتقديم الإسعافات الأولية لـ4 أشخاص مختنقين على اثر استنشاقهم لغاز أحادي الكربون، بتيارت.

وتم التكفل بالضحايا في عين المكان، وتحويلهم في حالة مقبولة إلى المصلحة الاستشفائية المحلية.