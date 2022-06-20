وفاة 3 أشخاص وإصابة 142 في حوادث المرور نهاية الأسبوع

لقي 3 أشخاص حتفهم، وجرح 142 آخرون، إثر وقوع 115 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية يومي 17 و18 جوان الجاري.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين، فإن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.

هذا وجددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما وضعت المديرية تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.

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