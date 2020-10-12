وفاة 3 أشخاص وإصابة 193 آخرين بسبب حوادث مرور خلال 24 ساعة

لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 193 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء وقوع حوادث مرور عبر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح بيان للمديرية العامة للحماية المدنية أنه على إثر تساقط الأمطار، تدخلت مصالح الحماية المدنية بمختلف الولايات.

وقامت بعدة عمليات إمتصاص مياه للأمطار المتسربة لبعض المنازل بولاية تبسة.

بالإضافة إلى إخراج 04 سيارات عالقة بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار على مستوى الطريق الولائي رقم 10.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل إنهيار سقف منزل بحي الزاوية دون تسجيل أي خسائر بشرية.

كما قام أعوان الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية لستة أشخاص مختنقين، إثر استنشاقهم لغاز المدينة المتسرب من أنبوب الغاز.

وخلال نفس الفترة، قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 03 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولايات وهران، عين الدفلى وتندوف.