وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث مرور بالجلفة

توفي 3 أشخاص، وجرح إثنان آخران في حادث سير، وقع اليوم السبت بالجلفة،حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وحسب موقع الإذاعة الجزائرية، وقع الحادث بالجهة الشمالية للولاية، على محور الطريق الوطني رقم 1، في شطره الرابط بين عاصمة الولاية وحاسي بحبح.

الحادث وقع نتيجة إصطدام شاحنة ذات مقطورة، وسيارة سياحية.

وقد أسفر الحادث عن هلاك امرأتان في عين المكان، يبلغان من العمر، “29 و31 سنة”.

فيما توفت الضحية الثالثة مجهولة الهوية، في مستشفى العقيد أحمد بوقرة، بمدينة بحبح.

وكما أدى هذا الحادث إلى إصابة شخصين آخرين، أعمارهما “29و36 عاما”، بجروح متفاوتة الخطورة.