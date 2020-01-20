وفاة 3 أشخاص وإصابة 24 آخرين في حوادث المرور خلال يوم

لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 24 آخرين بجروح، على إثر وقوع 3 حوادث مرور بمختلف مناطق الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، نقلته “واج”، سجلت أثقل حصيلة في عنابة بوفاة شخصين وإصابة 3 آخرين، إثر اصطدام بين شاحنة وسيارة.

ومن جهة أخرى، تدخلت عناصر الحماية المدنية، لتقديم الإسعافات الاولية، لـ3 أشخاص تعرضوا للإختناق جراء إستنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز التدفئة، بمنزلهم الواقع بدائرة الرحال.

وقامت ذات العناصر بالتدخل من إجل إخماد 9 حرائق حضرية وصناعية ومختلفة.

وشملت هذه التدخلات كل من ولايات، وهران ومعسكر وتيسمسيلت والمدية، والبويرة وتيزي وزو وقسنطينة وأم البواقي، والطارف وتبسة.

وأدت هذه الحوادث إلى وفاة إمرأة، إثر حريق شب بعمارة ذات 5 طوابق، في وهران.