وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حادث مرور بأدرار

توفي اليوم الأربعاء، 3 أشخاص، وأصيب 4 آخرون بجروح في حادث مرور خطير، بدائرة اوقروت، بأدرار.

وقد وقع الحادث وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 731، الرابط بين بلديتي دلدول واوقروت، شمال ادرار.

وبحسب مصالح الدرك الوطني بتكرار، فإن الحادث نجم عن انفجار العجلة الخلفية اليسرى لسيارة رباعية الدفع مما أدى إلى انحرافها.

وقد انحرفت السيارة إلى الجهة اليسرى من اتجاه سيرها، وانقلبت لتستقر على جانبها الأيمن على بعد 50متر من حافة الطريق.

وقد تم إسعاف الضحايا ونقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات باوقروت، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في أسباب الحادث.