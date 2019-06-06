وفاة 3 أشخاص واصابة 28 آخرين في حوادث المرور خلال يوم

توفي ثلاثة أشخاص، وأصيب 28 آخرون بجروح متفاوتة، في حوادث مرور سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في مختلف مناطق الوطن.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، فقد تم تسجيل أثقل حصيلة، بالأغواط، بوفاة شخص، واصابة 2 آخران بجروح، في حادث مرور.

الحادث جاء على إثر اصطدام سيارتين، على مستوى الطريق الوطني رقم 47، ببلدية بريدة، في الأغواط.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لقسنطينة، لإخماد حريق شب في حي فوضوي.

قبل أن تنتقل النيران إلى المحشر البلدي للسيارات، بالمنطقة الصناعية لبلدية قسنطينة.

وخلف هذا الحريق، إصابة شخص بجروح متفاوتة الخطورة، وتسبب في صعوبة في التنفس، لأربعة اشخاص آخرين.

وأوضحت الحماية المدنية، أن وحداتها انتشلت جثتي مراهقين، توفيا غرقا بشواطئ ممنوعة للسباحة، بكل من عين البنيان في العاصمة، و”ازلان”، بعنابة.

من جهة اخرى، تدخلت وحدات الحماية المدنية لإليزي، لإنقاذ 10 أشخاص كانوا محاصرين، جراء ارتفاع منسوب مياه وادي “تاخملت”.