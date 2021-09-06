وفاة 3 أشخاص وجرح 128 آخرين في حوادث المرور خلال يومين

سجلت مصالح الأمن الوطني،95 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، يومي 03 و04 سبتمبر، أسفرعنه وفاة 3 أشخاص وجرح128 آخرين، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتشير معطيات المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.

في هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb