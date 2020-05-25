وفاة 3 أشخاص وجرح 184 آخرين في حوادث المرور خلال 48 ساعة

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 184 آخرون في حوادث مرور سجلت خلال 48 ساعة الأخيرة حسب ما أفادته مديرية الحماية المدنية.

وسجلت هذه الحصيلة خلال الفترة الممتدة ما بين 23 إلى 25 ماي الجاري و إلى غاية صبيحة اليوم الاثنين على الساعة الثامنة صباحا.

و سجلت وحدات الحماية المدنية 6637 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور أو الحوادث المنزلية.

وقامت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة بـ 246 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر مختلف 40 ولاية ومست 194 بلدية تحثهم وتذكرهم فيها بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي.