وفاة 3 أشخاص وجرح 206 آخرين إثر حوادث مرور خلال 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفاة 3 أشخاص وجرح 206 آخرين إثر حوادث مرور متفرقة عبر الوطن.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأنها سجلت 182 تدخل من أجل حوادث مرور متفرقة، خلّفت وفاة 3 أشخاص وإصابة 206 بجروح تمّ تحويلهم إلى المستشفيات.

وعرفت ولاية البليدة أثقل حصيلة دموية بوفاة شخص وإصابة 12 آخرين بجروح مع تسجيل 5 تدخلات.

كما سجلت وحدات الحماية 3324 تدخل على المستوى الوطني شمل مختلف مجالات نشاط الحماية المدنية، على غرار حوادث المرور والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق.

أما عن نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 52 عملية تحسيسية عبر 11 ولاية ، بالإضافة إلى 61 عملية تعقيم، سخرت للعمليتين 58 سيارة إسعاف و 31 شاحنة و 211 عون حماية مدنية.

ووضعت مصالح الحماية أجهزة أمنية لتغطية 27 مكان إقامة للحجر الصحي للمواطنين في 12 ولاية الذين تم إجلاؤهم، وخصّت ولايات الجزائر، بسكرة، إليزي، مستغانم، تيزي وزو، بومرداس، سطيفن قالمة، قسنطينة، عين الدفلى، عنابة وسكيكدة.