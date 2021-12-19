وفاة 3 أشخاص وعشرات الإصابات في احتفالات فوز الجزائر بمونديال العرب

سجلت مصالح الحماية المدنية ليلة أمس السبت، عدة تدخلات خلال إحتفالات الأنصار بعد إطلاق صافرة الحكم الألماني وإعلان فوز الجزائر على تونس بمونديال العرب.

وأضافت ذات المصالح في بيان لها، أنها تدخلت بولاية سطيف أمام محطة الحافلات لنقل شخص متوفي يبلغ من العمر 20 سنة. وذلك إثر اصطدام دراجة نارية بسيارة سياحية. بالإضافة كذلك إلى سقوط شخص من شاحنة ببلدية عين أزال.

أما بولاية غليزان فقد تدخلت الحماية المدنية، بحي الإنتصار لنقل شخص متوفي مجهول الهوية، يبلغ من العمر 24 سنة نقل الى مستشفى محمد بوضياف. بالإضافة كذلك إلى إسعاف شخصين بحي الشهيد بن زيان بعد انحراف دراجة.

كما تسببت الإحتفالات العارمة بغليزان في إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة تم إسعافهم ببلدية واد الجمعة، إثر اصطدام دراجتين ناريتين.

وفي ولاية سكيكدة وبحي الممرات تم تسجيل سقوط شخصين من دراجة نارية تم إسعفاهما. وفي ولاية خنشلة تم وسط المدينة اسعاف شخص مصاب بجروح. بالإضافة كذلك إلى سقوط شخص من دراجة نارية تم إسعافه. ونقل شخص مصاب بجروح اثر اصطدام دراجة نارية بعمود كهربائي.

أما بولاية البيض، فقد تم إسعاف ونقل 08 اشخاص لهم جروح مختلفة. وبولاية بسكرة ببلدية طولقة نهج سي الحواس، فقد أدى سقوط مجسم حجري إلى إصابة شخصين في محور الدوران. كما تم تسجيل سقوط شخص من شاحنة صغيرة ببلدية بسكرة ساحة الحرية.

وفي ولاية الجزائر ببلدية المحمدية بالطريق السريع أمام المسجد الأعظم تصادم تسلسلي لثلاث سيارات خلّف جريحين تم إسعافهما. وبحي الموز إنقلاب سيارة خلف جريحين.

كما سجلت الحماية المدنية بجيجل إنحراف سيارة خلف 09 جرحي أمام ميناء بوديس. وفي وهران تسبب إصطدام دراجة نارية إصابة شحص، وجرح آخر بعد دهسه بالخطأ.

ولاية أم البواقي، تم إسعاف أربعة أشخاص أصيبوا بجروح بعد عدة حوادث عقب الإحتفال بفوز المنتخب الجزائري. كما لقي طفل مصرعه فيما أصيب اخر، إثر دهسهما بالمدينة الجديدة بليل بالأغواط.