وفاة 3 أشخاص و إصابة 108 آخرين خلال يومين

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 108 آخرون في 81 حادث مرور جسماني خلال نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد سجلت مصالح الأمن الوطني، 81 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، يومي 29 و30 أكتوبر 2021 (نهاية الأسبوع)، أسفر عنه وفاة 3 أشخاص وجرح 108 آخرين.

وفي السياق ذاته، تشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.

و في هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

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