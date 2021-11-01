وفاة 3 أشخاص و إصابة 108 آخرين خلال يومين
توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 108 آخرون في 81 حادث مرور جسماني خلال نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.
وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد سجلت مصالح الأمن الوطني، 81 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، يومي 29 و30 أكتوبر 2021 (نهاية الأسبوع)، أسفر عنه وفاة 3 أشخاص وجرح 108 آخرين.
وفي السياق ذاته، تشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.
و في هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.
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حوادث المرور: 7 قتلى و290 جريح خلال يومين
تسببت حوادث المرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة في وفاة 7 أشخاص وإصابة 290 آخرين مختلفة ومتفاوتة الخطورة بعدة ولايات. حسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية.
وأفادت ذات الحصيلة أن وحدات الحماية المدنية تدخلت لتقديم الإسعافات لـ 12 شخصا إختنقوا بغاز احادي الكربون المنبعث من وسائل التدفئة. وذلك بكل من ولاية البليدة، المدية، وسعيدة، وتم الكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المراكز الصحية المحلية.
كما تمكنت عناصر الحماية المدنية من إخماد 05 حرائق، بكل من الجزائر، برج بوعريريج، أم البواقي، تبسة وغليزان. وبخصوص منع إنتشار وباء كورونا قامت وحدات الحماية المدنية بـ53 عملية تحسيسية لتحسيس المواطنين. كما أشرفت على 18 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية والمجمعات السكنية والشوارع بالأحياء والمدن.
وفي نفس السياق، أصيب 11 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في إنقلاب سيارة من نوع “تويوتا هيليكس” بولاية تمنراست.
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أصيب 11 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع “تويوتا هيليكس” بولاية تمنراست.
الحادث وقع صبيحة اليوم السبت، على مستوى الطريق الوطني رقم 1 على بعد 15 كلم من الوحدة إتجاه قرية أتول. أسفر عن إصابة 11 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم التكفل بهم و إسعافهم إلى مستشفى تمنراست.
وسخرت الحماية المدنية لهذا الحادث 14عونن ملازم، وسخرت شاحنة إطفاء وسيارتي إسعاف.
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