وفاة 3 أشخاص و إصابة 127 أخرين في حوادث مرور

سجلت وحدات الحماية المدنيةوفاة ثلاثة أشخاص و إصابة 127 أخرين في حوادث مرور متفرقة خلال 24 ساعة الاخيرة.

وفي حصبلة لذات المصالح فقد 2656 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 19 الى 20 ديسمبر، و إلى غاية صبيحة اليوم على الساعة الثامنة صباحا.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 120 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات.

وفي هذا السياق خلفت هذه الحوادث الأخيرة وفاة 3 اشخاص و إصابة 127 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في باقي حوادث المرور.

كما تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم الى المستشفيات المحلية.

بالمقابل تم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية من أجل اسعاف و إنقاذ 17 شخص يعانون من صعوبات وضيق في التنفس جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون (CO)،

المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات المياه عبر عدة ولايات من الوطن.

في سياق آخر، تم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا في عين المكان و نقلهم الى المستشفيات المحلية من قبل عناصر الحماية المدنية،

مع تسجيل وفاة شخصين مختنقين داخل مساكنهم بكل من ولايتي تبسة و تلمسان.

و من جهة أخرى، تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية ميلة على اثر انفجار غاز المدينة داخل شقة المتواجدة بعمارة متكونة من ط+5، بحي 300 مسكن بلدية و دائرة فرجيوة،

أدى الى اصابة امرأة بجروح مختلفة، قدمت لها الإسعافات الأولية في عين المكان و تحويلها الى المستشفى المحلي.

و فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 22 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين.