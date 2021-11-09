وفاة 3 أطفال إحتراقابالغاز في جندل في بعين الدفلى

توفي مساء اليوم الثلاثاء 3 أطفال إثر احتراق منزلهم العائلي بالمنطقة المسماة الفج بلدية جندل ولاية عين الدفلى. وحسب مصادر النهار اونلاين الحادث وقع في حدود الساعة الـ 15.00مساءا بالمنطقة المسماة الفج وتمثل في تسرب لغاز البوتان.

وخلف 3 ألضحايا وهم أطفال أعمارهم تتراوح مابين 7 ٫ 10, 11 سنة تفحموا كليا بينما الوالد اصيب بصدمة و الوالدة بحروق خفيفة في الوجه. وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقلجثث الضحايا نقلت الى مستشفى خميس مليانة فيما نقلت الوالدة الى العيادة المتعددة الخدمات بجندل من جهتها مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيق في الحادثة.

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