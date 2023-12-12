وفاة 3 أعضاء من الوفد المرافق لوالي البيض ووزير الداخلية يقدم التعازي

تقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، بأخلص التعازي وأخلص عبارات المواساة لعائلات أعضاء الوفد المرافق لوالي ولاية البيض، الذين لقوا حتفهم في حادث مرور أثناء آداء مهامهم.

وجاء في تعزية الوزير “ببالغ التأثر وإيمان عميق بقضاء الله و قدره، تلقى ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. فاجعة وفاة ثلاث أعضاء ، أثناء أداء مهامهم، إثر تعرض مركبتهم لحادث مرور، خلال زيارة ميدانية على إقليم الولاية”.

ويتعلق الأمر بالمغفور لهم بإذن الله المرحوم سافر محمد، مكلف بالعلاقات مع الصحافة، المرحوم بن زيادي عبد الكريم، سائق. و المرحوم بوعلام وزان، مكلف بالحراسة الأمنية المقربة.

وإثر هذا المصاب الجلل، تقدمالوزير، أصالة عن نفسه و باسم جميع موظفي و إطارات الإدارة المركزية و الجماعات المحلية. بأخلص التعازي و أصدق عبارات المواساة، إلى عائلات الضحايا و كافة زملائهم بولاية البيض، و كل أسرة وزارة الداخلية. والجماعات المحلية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته و يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

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