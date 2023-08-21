وفاة 3 شباب غرقا بالطارف ومستغانم صبيحة اليوم

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من انتشال غريقين متوفيين صبيحة اليوم الإثنين، من الشاطىء غير المحروس الواقع بين شاطئ البلح والحنايا في الطارف.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، الضحيتان يبلغان من العمر 15 و 17 سنة. حيث تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة متعددة الخدمات ببريحان.

وينحدر الضحيتان، من قرية سيدي قاسي ببلدية بن مهيدي.

كما تمكنت ذات المصالح، صبيحة اليوم الإثنين، من إنتشال جثة غريق بشاطئ الرملي شرق بلدية مزغران في مستغانم.

وحسب ذات المصدر، فالضحية من جنس ذكر ويبلغ من العمر 22 سنة.