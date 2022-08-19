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وفاة 3 شباب غرقا في شواطئ سكيكدة

بقلم نادية بن طاهر
وفاة 3 شباب غرقا في شواطئ سكيكدة
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لقي 3 أشخاص حتفهم، اليوم الجمعة، غرقا، في عدة شواطئ بولاية سكيكدة، حيث غامر الشباب بالسباحة رغم أن الراية حمراء.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بسكيكدة، تدخل غطاسي الحماية المدنية مدعمين بالوحدات الثانوية لكل قطاع لأجل 3 غرقى متوفيين.

وتم تسجيل غريق مفقود بالبحر بشاطى قرباز، ويتعلق الأمر بمراهق يبلغ من العمر 16 سنة، وينحدر من عين مليلة ولاية أم البواقي، حيث لا تزال عملية البحث عنه متواصلة.

فيما خرجت الاسعافات لأجل غريق متوفي بشاطىء واد لحجر، وكذا غريق متوفي بشاطىء العربي بن مهيدي. ويتعلق الأمر بشاب ينحدر من ولاية تبسة ويبلغ من العمر 34 سنة.

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