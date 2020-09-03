وفاة 3 عمال إثر سقوط رافعة لمشروع قيد الإنجاز بمستغانم

لقي 3 عمال حتفهم، إثر سقوط من الطابق الثاني عشر، من رافعة لمشروع قيد الإنجاز، من أجل بناء 54 مسكن بحي خروبة في مستغانم.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية في مستغانم، اليوم الخميس، من أجل تحويل حالتي وفاة لعاملين أجنبين تتراوح أعمارهم بين 36 و40 سنة.

وحسب صفحة مديرية الحماية المدنية بمستغانم، توفي العاملين، إثر سقوط من طابق 12 من رافعة لمشروع قيد الإنجاز، من أجل بناء 54 مسكن بحي خروبة.

كما تم إجلاء شخص آخر يبلغ من العمر 38 سنة، له اصابات متعددة.

وتم تحويل المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث، فيما تم إجلاء المصاب في حالة خرجة إلى استعجالات الطبية، وقد صرح طبيب المستشفى بوفاته.

هذا وفتحت المصالح المختصة تحقيقا حول الحادث، حسب ذات المصدر.