وفاة 3 عمال إختناقا داخل بالوعة في تقرت

لقي 3 أشخاص حتفهم، اليوم الأربعاء، إثر تعرضهم لإستنشاق غازات سامة من داخل بالوعة أثناء قيامهم بالأشغال في تقرت.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح، حوالي الساعة الثانية زوالا في هذا الحادث.

أين تم إخراج 03 عمال من داخل بالوعة بعمق 05 أمتار و عرضها 1.5 متر.

واضاف البيان، أنه قد تم إخراج الضحية الأولى على قيد الحياة في حالة حرجة وضحيتين في حالة غيبوبة.

ليتم إسعافهم في عين المكان ثم نقلهم على جناح السرعة للمستشفى المحلي.

وحسب ذات البيان، فإن الضحايا الثلاثة توفوا على مستوى المستشفى.