وفاة 3 نساء بسطيف بسبب أنفلونزا حادة ومصالح المستشفى تغلق الاستعجالات

كشفت مصادر موثوقة لـ “النهار أونلاين” اليوم الإثنين، عن وفاة 3 نساء بسبب أنفلونزا حادة.

وأشارت مصادرنا أن المصالح الوقائية لم تصل الى نوع الفيروس الذي أودى بحياة ثلاث نساء ليلة أمس، والبالغات من العمر 50، 60، 70 سنة على التوالي، في انتظار ما سيسفر عليه نتائج التحاليل من مركز باستور.

وأكدت المصادر أن إحدى النساء لحقت ليلة البارحة إلى الإستعجالات الطبية جثة هامدة، فيما فقد الطاقم الطبي المرأتين صبيحة اليوم

وكانت النسوة الثلاث تعانين من ضيق في التنفس، بعد إصابتهن بأعراض الأنفلونزا.

من جانبه، أكد المدير العام لمستشفى سعادنة، عبد الرحمان عطوط، ان أسباب الوفاة عادية ولا يوجد أي قلق من اشتباه دخول فيروس خطير إلى المستشفى او الجزائر.

وقد تحرت “النهار” عن سلامة مكان الاستعجالات الطبية، حيث وجدت حالة من الذعر قد أصابت طقم الأطباء والشبه الطبي، بسبب غموض الوفاة.

وفي هذا الشأن، تم إغلاق مصلحة الاستعجالات الطبية لذات المستشفى، كإجراء احترازي