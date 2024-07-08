وفاة 3 نسوة في ظروف غامضة ببوتريفيس في الجلفة

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية الجلفة، صبيحة اليوم. من أجل تحويل 03 ضحايا من عائلة واحدة “أم و بنتين” إلى مستشفى عاصمة الولاية.

و حسبما أفاد به مصدر “للنهار أونلاين”، فإن الضحايا الثلاث القاطنين بحي يوتريفيس هم 03 نساء من عائلة واحدة وجدوا متوفين. حيث قام أفراد مصالح الحماية المدنية بعد التنقل للمكان، بتهوية المسكن بسبب إحتمال وجود تسرب لغاز المدينة. أين وجدت الأم مشنوقة و معلقة على باب المسكن، بينما البنتين وجدتا في مرحلة من التعفن بعد ظهور كدمات عليهما.

وقد لقيت النسوة الثلاثة مصرعهن لتبقى حيثيات الوفاة غامضة، لحين ما تسفر عنه التحقيقات الأمنية.