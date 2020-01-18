وفاة 30 شخصاً إختناقاً بالغاز خلال النصف الأول من جانفي

سجلت وحدات الحماية المدنية، وفاة 30 شخصا نتيجة تعرضهم للإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، خلال النصف الأول من شهر جانفي الجاري.

وكشف مدير الإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، العقيد فاروق عاشور، في تصريح لـ”واج”، أنه تم خلال نفس الفترة، إنقاذ أكثر من 270 شخصا، من الإختناق بالغاز.

مشيرا إلى أن هذه الأرقام للإختناق بالغاز، تتصاعد، بالرغم من الحملات التوعية التي تقوم بها مصالح الحماية المدنية.

وأرجع العقيد مثل هذه الحوادث، إلى سوء تركيب أجهزة التدفئة وتسخين الماء من طرف أشخاص غير مؤهلين، إلى جانب غياب الصيانة، وعدم خضوع هذه الأجهزة للمراقبة.

وأكد ذات المتحدث، أن مصالح الحماية المدنية، تواصل مجهوداتها وحملاتها التوعوية ضد الإختناق بالغاز، والتي إنطلقت مبكرا هذه السنة “نوفمبر 2019”.

ومن جهته، شدد رئيس جمعية حماية وتوجيه المستهلك ومحيطه، الدكتور مصطفى زيدي، على ضرورة تشجيع المواطنين على إقتناء الجهاز الكاشف لتسرب الغاز.

وإقترحت الجمعية، على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، إدراج سعر هذا الجهاز، ضمن 3 أو 4 فواتير إستهلاك للكهرباء، حتى يتسنى للمواطن اقتنائه بسعر معقول.