وفاة 30 شخصا في الحوادث خلال أسبوع

توفي 30 شخصا وأصيب 1593 آخرون بجروح، في 1329 حادث مرور تم تسجيلها عبر عدة ولايات من الوطن، في الفترة الممتدة من 3 إلى 9 ماي.

وحسب حصيلة أوردتها اليوم الثلاثاء، المديرية العامة للحماية المدنية، تم تسجيل أثقل حصيلة سجلت بولاية تيارت. بوفاة 4 أشخاص وجرح 50 آخرين في 22 حادث مرور.

كما أحصت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، 937 تدخلا، سمح بإخماد 547 حريقا، منها منزلية وصناعية وأخرى مختلفة. سجلت أهمها بولاية الجزائر (53 حريقا)، وهران (38) والبليدة (25).

وفيما يخص حالات التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مختلف وسائل التدفئة ومسخنات الماء. فقد قامت مصالح الحماية المدنية بسبعة تدخلات. سمحت بتقديم الإسعافات الأولية لعشرة أشخاص تم تحويلهم إلى المؤسسات الاستشفائية. مع تسجيل وفاة شخص واحد بولاية بجاية.