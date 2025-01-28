وفاة 30 شخصا في الحوادث خلال أسبوع

توفي 30 شخصا وأصيب 1259 آخرون على إثر وقوع 1094 حادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 جانفي الجاري.

وحسب ما أفادت به، اليوم الثلاثاء، حصيلة أسبوعية لمصالح الحماية المدنية، تم تسجيل أثقل حصيلة بولاية ورقلة، بوفاة 5 أشخاص وجرح 7 آخرين على إثر وقوع 11حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية ب828 تدخلا سمح بإخماد 533 حريقا منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة.

وفي مجال العمليات المختلفة، تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إنقاذ 515 شخصا في حالة خطر ونفذت 5313 عملية إسعاف.