وفاة 30 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية 21953 تدخل، خلال الفترة الممتدة ما بين 26 ديسمبر 2021 إلى 01 جانفي 2022. من بينها حوادث المرور والتي خلفت وفاة 30 شخصا.

وبالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي، قامت وحدات الحماية المدنية بـ13592 تدخل. أين تم من خلالها إسعاف وإجلاء 13228 جريح ومريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.

وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1986 تـدخل من أجل 1114 حادث مرور. كما أدت هذه الحوادث إلى وفاة 30 شخصا وجرح 1351 آخرين. تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

كما تم تسجيل أثقل حصـيلة لحوادث المرور، في ولاية البيض، بوفاة 5 أشخاص في مكان الحادث. وجرح 8 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 10 حوادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية، بـ809 تدخلا سمحت بإخماد 517 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة. أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 66 تدخل إثر 43 حريق.

كما قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، وفي مجال العمليات المختلفة، بـ 5566 تدخـل. لتغطية 4877 عملية إسعاف وإنقاذ 478 شخص من الخطر.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 187 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 58 ولاية. تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي، لبس القناع الواقي وكذا التباعد الإجتماعي.

بالإضافة إلى القيام بـ 88 عملية تعقيم عامة عبر 58 ولاية، مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

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