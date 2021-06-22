وفاة 30 شخصا وجرح 1494 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 30 شخصا حتفهم، وأصيب 1494 آخرين في 1402 حادث مرور شهدتها مختلف مناطق الوطن.خلال الفترة الممتدة من 13 الى 19 جوان الجاري، حسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء.

وتم تسجيل أثقل حصيلة لحوادث المرور، في ولاية سكيكدة بـ30 حادث مرور، خلف وفاة 3 أشخاص وجرح 32 آخرون.هذا وقامت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة بـإخماد 2050 حرائق منزلية وصناعية وأخرى مختلفـة.بالإضافة إلى القيام بـ7739 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص كانوا في حالات خطر.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، فقد قامت عناصر الحماية المدنية عبر كافة التراب الوطني بـ 260 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.حيث تم تنفيذ 369 عملية تعقيم عامة عبر التراب الوطني مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 1153 عون حماية مدنية بمختلف الرتب و 194 سيارة إسعاف 168 شاحنة مضخة.