وفاة 31 شخصاً واصابة 1180 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 31 شخصا حتفهم، وأصيب 1180 آخرون، في 1049 حادث مرور، سجل في الفترة الممتدة من 26 جانفي إلى 1 فيفري، بمختلف مناطق الوطن.

وحسب ما أوردته اليوم الثلاثاء، حصيلة للحماية المدنية، تم تسجيل أثقل حصيلة ببومرداس، بوفاة 3 أشخاص وجرح 6 آخرين.

وتم إسعاف المصابين، وتحويلهم إلى المراكز الإستشفائية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية، بـ990 تدخلا، تم خلالها إخماد 630 حريق، منها حرائق منزلية وصناعية وحرائق مختلفـة.

وعموما، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 5318 تدخل فـي نفس الفترة، لتغطية 4730 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.