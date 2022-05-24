وفاة 31 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 31 شخصا حتفهم وأصيب و 1511 آخرين بجروح، في حوادث مرور مختلفة سجلت في عدة مناطق خلال أسبوع.

و حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد سجلت أثقل حصيلة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 21 ماي الجاري في ولاية الجزائر.

وهذا بوفاة 4 أشخاص في مكان الحادث و جرح 115 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 120 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1410 تدخل سمحت بإخماد 925 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة،

أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 93 تدخلا على إثر 68 حريقا.

وفي مجال العمليات المختلفة، قامت ذات الوحدات خلال نفس الفترة بـ 6529 تدخل لتغطية 5450 عملية إسعاف و إنقاذ 530 شخص من الخطر, وفق ذات البيان.

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