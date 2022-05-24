وفاة 31 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع
لقي 31 شخصا حتفهم وأصيب و 1511 آخرين بجروح، في حوادث مرور مختلفة سجلت في عدة مناطق خلال أسبوع.
و حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد سجلت أثقل حصيلة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 21 ماي الجاري في ولاية الجزائر.
وهذا بوفاة 4 أشخاص في مكان الحادث و جرح 115 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 120 حادث مرور.
كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1410 تدخل سمحت بإخماد 925 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة،
أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 93 تدخلا على إثر 68 حريقا.
وفي مجال العمليات المختلفة، قامت ذات الوحدات خلال نفس الفترة بـ 6529 تدخل لتغطية 5450 عملية إسعاف و إنقاذ 530 شخص من الخطر, وفق ذات البيان.
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وفاة 27 شخصا في حوادث المرور خلال 48 ساعة
كما لقي 27 شخصا حتفهم وأصيب 425 آخرون بجروح، في حوادث مرور، وقعت على مستوى عدة ولايات خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.
و حسب ما أوردته اليوم السبت حصيلة للحماية المدنية، فقد تسجيل أثقل حصيلة على مستوى كل من ولاية الوادي بوفاة 9 اشخاص.
وإصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وهذا على إثر اصطدام بين سيارتين من الوزن الخفيف على الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى الدويلات، بلدية بن قشة، دائرة طالب العربي.
كما تم تسجيل بولاية تيارت، وفاة 6 اشخاص على إثر اصطدام بين سيارة لنقل المسافرين.
وشاحنة على الطريق الوطني رقم 91 بلدية سي الجيلالي بن عمار، دائرة الرحوية.
إلى جانب أخر، سجلت مصالح الحماية وفاة امرأة 52 سنة مختنقة بغاز احادي اكسيد الكربون،
داخل منزلها بحي سوق الاثنين، بدائرة بوعنداس بسطيف.
بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية لـ 10 اشخاص نتيجة استنشاقهم لغاز احادي اكسيد الكربون.
و المنبعث من أجهزة التدفئة ومسخنات المياه داخل منازلهم.
وبخصوص الحرائق تدخلت عناصر الحماية من أجل إطفاء 06 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولاية الجزائر، المسيلة، أم البواقي، تبسة، غليزان وجانت.
حيث تسببت هذه الحرائق بوفاة شخص متفحم على إثر حريق شب بشقة تقع بعمارة متكونة من ط+04، المتواجدة بمازونة، (غليزان).
وإصابة 4 اشخاص بحروق من الدرجة الأولى والثانية على إثر حريق شب بمنزل بأم البواقي.
كما تدخلت وحدات الحماية من أجل انتشال 3 اشخاص طفلين و شاب متوفين غرقا
بالمجمعات المائية بكل من ولاية عنابة، ولاية مستغانم وغليزان.