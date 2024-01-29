وفاة 32 شخصا إختناقا بالغاز منذ بداية السنة

لقي شخص مصرعه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بولاية سطيف. بسبب استنشاقه لغاز أحادي أكسيد الكربون. مما رفع عدد الوفيات بسبب هذا الغاز عبر التراب الوطني منذ بداية السنة الجارية إلى 32 شخصا.

حسب ما أفادت به اليوم الاثنين حصيلة للحماية المدنية، فإن إمرأة تبلغ من العمر 42 سنة توفيت بعين أزال بسبب استنشاقها لغاز المدينة. نتيجة تسربه من أنبوب توصيل إلى الموقد.

كما أفاد، أن حصيلة الحوادث الناجمة عن إستنشاق غاز أحادي الكربون منذ مطلع شهر جانفي الجاري. أسفرت عن وفاة 32 شخصا وإسعاف 441 آخرين في العديد من ولايات الوطن. بحيث سجلت أعلى حصيلة بولاية المسيلة بـ8 وفيات. تليها ولاية قسنطينة بـ4 وفيات ثم ولاية باتنة بـ3 وفيات.

وأكد البيان ذاته أنه في كل موسم شتاء تضاعف مصالح الحماية المدنية عمليات التحسيس والتوعية عبر مختلف ولايات الوطن للحد من مخاطر الغازات المحترقة.

و من جهة أخرى، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 213 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة. على إثر حوادث مرور وقعت عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال الـ 24 الأخيرة.

و أوضح المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تيزي وزو بوفاة شخص وإصابة آخر بجروح. على اثر انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 12 بلدية ذراع بن خدة.