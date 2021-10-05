وفاة 33 شخصا وجرح 1333 آخرين في حوادث مرور خلال أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية طيلة الأسبوع الفارط، 19942 تدخل. إثر تلقي مكالمات الإستغـاثة من طرف المواطنين وكذا حوادث مرور .

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد قامت بـ 1904 تـدخـل من أجل 1092 حادث مرور أدت إلى وفاة 33 شخص و جرح 1333 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية. وسجلت أثقل حصــيلة بولاية بسكرة بوفاة 05 أشخاص في مكان الحادث. وجرح 31 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 21 حوادث مرور .

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