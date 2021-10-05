وفاة 33 شخصا وجرح 1333 آخرين في حوادث مرور خلال أسبوع
بقلم أمينة داودي
سجلت وحدات الحماية المدنية طيلة الأسبوع الفارط، 19942 تدخل. إثر تلقي مكالمات الإستغـاثة من طرف المواطنين وكذا حوادث مرور .
وحسب بيان للحماية المدنية، فقد قامت بـ 1904 تـدخـل من أجل 1092 حادث مرور أدت إلى وفاة 33 شخص و جرح 1333 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية. وسجلت أثقل حصــيلة بولاية بسكرة بوفاة 05 أشخاص في مكان الحادث. وجرح 31 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 21 حوادث مرور .
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