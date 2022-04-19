وفاة 34 شخصا إثر حوادث المرور في الأسبوع الثاني لرمضان

لقي 34 شخصا حتفهم، وأصيب 1108 آخرون بجروح متفاوتة إثر وقوع 964 حادث مرور خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 أفريل الجاري.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، تم تسجيل أثقل حصيلة بولاية مستغانم.

أين لقي 5 أشخاص حتفهم وجرح 23 آخرون. حيث تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر وقوع 26 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، بـ 653 تدخل سمحت بإخماد 400 حريق. أهمها بولاية الجزائر التي سجل بها 64 تدخل على إثر نشوب 38 حريقا.

وفيما يتعلق بعمليات الإجلاء الصحي، قامت ذات المصالح بـ9501 تدخل. تم من خلالها إسعاف وإجلاء 9222 جريح ومريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.

بالإضافة إلى القيام بـ 5036 تدخل آخر لتغطية 4468 عملية إسعاف وإنقاذ 375 شخص من الخطر.

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وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور خلال يومين

هذا ولقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 90 آخرون، في حوادث المرور وقعت على مستوى المناطق الحضرية خلال يومين. وفي بيان لمصالح الامن الوطني، فقد سجلت هذه الأخيرة 73 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، يومي 15 و16 من الشهر الجاري، أسفر عنه وفاة 6 أشخاص وجرح 90 آخرين. كما تشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري. و في هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

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