وفاة 34 شخصا في أوتار براديش الهندية بسبب الحر الشديد

لقى 34 شخصا حتفهم في ولاية أوتار براديش بشمال الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. وفقا لما ذكره مسؤولو الصحة يوم السبت.

كما تم الإبلاغ عن الوفيات في مستشفى في منطقة باليا، على بعد حوالي 412 كم جنوب شرق لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش.

وقال جايانت كومار كبير المسؤولين الطبيين في منطقة باليا “تم تسجيل 23 حالة وفاة يوم الخميس و11 حالة وفاة أخرى يوم الجمعة“. وأضاف أن “جميع المتوفين من كبار السن ويعانون من أمراض متعددة. ونُقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة”.

ومن ناحية أخرى، طالب مسؤولو الصحة المحليون الجمهور وخاصة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما بالبقاء في منازلهم. وتجنب المخاطرة خلال النهار.

وتعهد رئيس وزراء ولاية أوتار براديش يوغي أديتياناث بأن تتخذ حكومته كل الإجراءات لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي في الولاية.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرا من موجة حر شديدة فوق الأجزاء الشرقية والشرقية الوسطى من الهند خلال الأيام الأربعة المقبلة.