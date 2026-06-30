وفاة 34 شخصا في الحوادث خلال أسبوع!

توفي 34 شخصا وأصيب 1772 آخرون بجروح، إثر وقوع 1423 حادث مرور بعدة ولايات من الوطن، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 جوان الجاري.

وحسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء، حصيلة أسبوعية للمديرية العامة للحماية المدنية، تم تسجيل أثقل حصيلة بولاية المسيلة. بوفاة 4 أشخاص وإصابة 48 آخرون بجروح على إثر 37 حادث مرور.

وفيما يخص تدخلات جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام، فقد تم تسجيل 4199 تدخل. ما سمح بإنقاذ 2927 شخصا من الغرق المحقق، وكذا تقديم الإسعافات الأولية ل 1054 آخرين.

إضافة إلى تحويل للمراكز الصحية المحلية لـ216 شخصا، في حين تم تسجيل وفاة 6 أشخاص غرقا على مستوى البحر. و5 آخرين على مستوى المجمعات المائية.

من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 3577 حريقا منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة. حيث سجلت أهمها بولاية الجزائر (249 حريقا)، قسنطينة (225) و البليدة (153).

فيما تدخل جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة من أجل إخماد 490 حريقا من الغطاء النباتي على مستوى عدة ولايات من التراب الوطني.