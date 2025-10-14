وفاة 34 شخصا في الحوادث خلال أسبوع!

لقي 34 شخصا مصرعهم وأصيب 1729 آخرون، في حوادث المرور التي وقعت عبر عدة ولايات من الوطن خلال أسبوع.

وحسبما أفادت به هذا الثلاثاء، حصيلة لمصالح الحماية المدنية، سجلت أثقل حصيلة بولاية المدية. بوفاة 3 أشخاص في مكان الحوادث وجرح 72 آخرين إثر وقوع 36 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 15855 تدخلا، خلال نفس الفترة. تمكنت من خلالها من إسعاف وإجلاء 15627 جريحا ومريضا إلى المستشفيات.

فيما قامت ذات المصالح بـ 1919 تدخلا سمح بإخماد 1359 حريقا منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة. أكثرها سجلت بولاية الجزائر ( 152 حريقا), تيزي وزو (132حريقا) والبليدة (70 حريقا).

وفي مجال العمليات المختلفة، تمكنت وحدات الحماية المدنية من إنقاذ 380 شخصا في حالة خطر وتغطية 4960 عملية إسعاف.

أما فيما يخص جهاز مكافحة حرائق الغابات، فقد نجحت مصالح الحماية المدنية في إخماد 111 حريقا من الغطاء النباتي، بعدد من ولايات الوطن.