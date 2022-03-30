وفاة 34 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 36 شخصا حتفهم وأصيب 1075 آخرون في حوادث مرور وقعت خلال أسبوع في مناطق منفرقة من ولايات الوطن.

وفي بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد سجلت وحدات الحماية المدنية 20746 خلال الفترة الممتدة ما بين 20 الى 26 من الشهر الجاري.

وفي سياق حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1508 تـدخـل من أجل 849 حادث مرور أدت إلى وفاة 34 شخص و جرح 1075 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

كما سجلت أثقل حصــيلة في ولايــة عنابة بوفاة 3 أشخاص في مكان الحادث و جرح 58 آخرين تم إسعافهم

و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 34 حوادث مرور.

بالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي قامت وحدات الحماية بـ 12201 تدخــل، أيـن تم من خلالها إســعاف و إجلاء 11810 جريح و مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 942 تدخلا سمحت بإخـــماد 586 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة،

أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 149 تدخل على إثر 96 حريق.

بالإضافة وخلال نفس الفترة، قامت ذات الوحدات في مجال العمليات المختلفة بـ 6095 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 5242عملية إسعاف و إنقاذ 462 شخص من الخطر.

طالع أيضا:

وفاة 3 أشخاص في حوادث مرور خلال 48 ساعة