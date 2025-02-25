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أخبار الجزائر

وفاة 34 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع!

بقلم نادية بن طاهر
وفاة 34 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع!
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توفي 34 شخصا وأصيب 1641 آخرون إثر وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 فيفري.

وحسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء، بيان لمصالح الحماية المدنية، سجلت أثقل حصيلة بولاية قسنطينة. بوفاة 5 أشخاص في مكان الحادث وجرح 65 آخرين على إثر 57 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 610 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة. أهمها سجلت بولايات الجزائر، والبليدة،  ووهران.

وخلال ذات الفترة قامت وحدات الحماية المدنية في مجال العمليات المختلفة بـ 7494 تدخل، من أجل انقاذ 512 شخص في حالة خطر وتغطية 6561 عملية إسعاف.

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