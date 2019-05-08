 وفاة 34 شخصا وجرح 1.780 آخرين في حوادث المرور ظرف أسبوع

لقي 34 شخصا حتفهم وأصيب 1.780 آخرون بجروح جراء وقوع 1.438 حادث مرور في عدة مناطق من الوطن في الفترة من 28 أفريل الى 4 ماي.

حسب ما أفادت به، اليوم الاربعاء، حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أنّ أثقل حصيلة سجلت في ولاية بسكرة بوفاة 4 أشخاص وجرح 42 آخرين

تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الإستشفائية، وذلك على إثر 38 حادث مرور.

ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بعمليات الإجلاء الصحي قامت ذات المصالح بإسـعاف وإجلاء 1692 جريح وتحويل 10736 مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية ب982 تدخل سمح بإخـماد 672 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مـختلفـة.

وكذا ب5.113 تدخل آخر في عمليات مختلفة في نفس الفترة لتغطية 4.415 عملية اسعاف وانقاذ الأشخاص في خطر.