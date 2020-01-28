وفاة 35 شخصاً وإصابة 1139 في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 35 شخصا حتفهم، وأصيب 1139 آخرون، في عدة حوادث مرور سجلت بمختلف مناطق الوطن، في الفترة الممتدة بين 19 و25 جانفي الجاري.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، تم تسجيل 995 حادث مرور، خلال نفس الفترة.

وأوضح ذات المصدر، أن أثقل حصيلة سجلت بالوادي بوفاة 12 شخصا وإصابة 61 آخرين.

تم إسعاف المصابين، وتحويلهم إلى المستشفيات.

ومن جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 946 تدخل، سمح بإخماد 532 حريق منها منزلية وصناعية وحرائق مختلفـة.

كما قامت عناصر الحماية المدنية بـ5386 تدخـل فـي نفس الفترة، لتغطية 4757 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.