وفاة 35 شخصا وإصابة 1652 آخرين خلال أسبوع

توفي 35 شخصا و جرح 1652 آخرون إثر وقوع 1370 حادث مرور تم تسجيله في الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري. بعدة ولايات من الوطن، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان لمصالح الحماية المدنية.

و أضاف ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية سطيف بوفاة 5 أشخاص وجرح 73 آخرين. على إثر 58 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية –يضيف المصدر نفسه– ب 1995 تدخل سمح بإخماد 1390 حريق, منها منزلية .و صناعية و حرائق مختلفة, فيما سجل أهمها على مستوى ولاية الجزائر. التي أحصت 244 حريق متبوعة بولاية البليدة (123).. وجيجل (105).

و قامت ذات المصالح خلال نفس الفترة بعمليات تدخل مختلفة بمجموع .4487 تدخل ما سمح بإنقاذ 293 شخص في حالة خطر و تغطية 3708 عملية إسعاف.