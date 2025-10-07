وفاة 36 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع!

لقي 36 شخصا حتفهم، وأصيب 1634 آخرين، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 04 أكتوبر 2025.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، سجلت وحدات الحماية المدنية، خلال هذا الأسبوع، عبر مختلف ولايات الوطن 24111 تدخل في مجالات متعددة.

وبالنسبة لحوادث المرور، تم تسجيل 1206 حادث مرور خلفت 36 وفاة و1634 جريحًا. وسجلت أثقل حصيلة بولاية بسكرة بوفاة 5 أشخاص وجرح 27 آخرين.

وبخصوص الإجلاء الصحي، قامت وحدات الحماية، بـ 14656 تدخلا. تم خلالها إسعاف وإجلاء 14299 مريضًا وجريحًا إلى المستشفيات.

أما الحرائق، فقد نفذت الفرق 1645 تدخلًا لإخماد 1205 حريق، أهمها في ولايات، الجزائر “137”، وتيزي وزو “94”، والبليدة “75”.

وفيما يخص حرائق الغابات والغطاء النباتي، تم إخماد 83 حريقًا شملت 13 غابة، و12 أدغال، و39 أحراش، و8 أشجار مثمرة، و10 نخيل.

وبخصوص العمليات المختلفة، فقد بلغ عدد التدخلات 5684 عملية، تم خلالها إنقاذ 420 شخصًا في حالة خطر وتغطية 4926 عملية إسعاف.