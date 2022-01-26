وفاة 36 شخصا وإصابة 1160 في حوادث المرور خلال أسبوع

خلفت حوادث المرور، وفاة 36 شخصا وجرح 1160 آخرين، خلال الأسبوع الأخير، تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

وسجلت وحدات الحماية المدنية 26431 تدخل وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، خلال الفترة الممتدة ما بين 16 الى 22 جانفي 2022.

وحسب حصيلة لمديرية الحماية المدنية، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1754 تدخل من أجل 997 حادث مرور.

وأدت هذه الحوادث، إلى وفاة 36 شخص وجرح 1160 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

كما تم تسجيل أثقل حصيلة لحوادث المرور، في غليزان بوفاة 7 أشخاص في مكان الحادث. وجرح 19 آخرين تم إسعافهم وتحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 18 حوادث مرور.

وبالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي قامت وحدات الحماية بـ18377 تدخل. أين تم من خلالها إسعاف وإجلاء 18363 جريح ومريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ682 تدخلا، سمحت بإخماد 414 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة. أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 84 تدخل اثر 63 حريق.

كما قامت وحدات الحماية وخلال نفس الفترة، في مجال العمليات المختلفة بـ5618 تدخل في نفس الفترة. لتغطية 5017 عملية إسعاف وإنقاذ 458 شخص من الخطر.

هذا وقامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 382 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين. عبر 58 ولاية تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي. لبس القناع الواقي وكذا التباعد الإجتماعي.

كما تم القيام بـ 149 عملية تعقيم عامة عبر 58 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

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