وفاة 37 شخصا غرقا وفي حوادث المرور خلال يومين

لقي 27 شخصا حتفهم وأصيب 646 آخرون في عدة حوادث مرور وقعت عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة كشفت عنها هذا السبت مصالح الحماية المدنية، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بانتشال جثث 10 أشخاص توفوا غرقا.

وتم إنتشال 4 جثث على مستوى الشواطئ و6 بمجمعات مائية بكل من تيبازة وبجاية وبومرداس، البيض والمسيلة. حيث تم انتشال جثث الضحايا وتحويلها إلى المستشفيات المحلية.

كما تدخلت عناصر الحماية المدنية لإطفاء 8 حرائق حضرية ومختلفة بكل من الجزائر، والطارف، وعنابة، وغرداية، النعامة والوادي.

ومكنت الإسعافات من السيطرة على الحرائق ومنع انتشارها إلى الأماكن المجاورة.

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